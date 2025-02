Palmeiras anuncia contratação da atacante colombiana Greicy Landazury

O Palmeiras anunciou, nesta segunda-feira (3), mais um reforço para a equipe feminina para a temporada. Trata-se da atacante Greicy Landazury. A jogadora chega como sétima contratação das Palestrinas, comandada pela técnica Camilla Orlando.

"O Palmeiras é um dos clubes mais fortes do futebol feminino no Brasil. É uma motivação para mim poder fazer parte de uma equipe que tem grandes aspirações e está sempre lutando por títulos. Espero melhorar minhas habilidades e o desempenho, ao longo da temporada, aprendendo com minhas companheiras e com a comissão técnica. Quero focar em me adaptar rapidamente ao sistema de jogo e poder agregar tanto na defesa quanto no ataque", destacou a colombiana.

Antes de Landazury, chegaram ao time a zagueira Carla Tays, a lateral Rhay Coutinho, as meio-campistas Ana Flávia, Laís Melo, Clarinha e Ana Júlia. Todas elas já estão integradas ao elenco e participam das atividades de pré-temporada.

Para a temporada atual, o Verdão renovou com 25 atletas: as goleiras Amanda, Bruna Hirata, Kate Tapia, Natascha e Ravena; as zagueiras Giovanna Campiolo, Pati Maldaner e Poliana; a lateral Fe Palermo; as meias Andressinha, Brena Carolina, Diany Martins, Ingryd Lima, Isadora Amaral, Joselyn Espinales, Lais Estevam, Yoreli Rincón e as atacantes Amanda Gutierres, Bianca Gomes, Dudinha, Gaby Santos, Soll, Stefanie, Taina Maranhão e Victoria Liss.

A colombiana de 20 anos atuou no Independiente Medellín-COL na última temporada, onde ficou até 2021. Também somou passagens por Deportivo Cali-COL (2024) e Liga Antioqueña-COL (2019). Destaque da seleção colombiana sub-20, a atleta disputou a Copa do Mundo Feminina da categoria no último ano.

As Palestrinas deram início à pré-temporada no último dia 19 de janeiro, na Academia de Futebol. A estreia do Verdão na temporada será no começo de março, pelo Brasileirão Feminino. O calendário ainda será definido pela CBF.