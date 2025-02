Palmeiras tem 'dia D' por reviravolta em sonho Andreas Pereira

O Palmeiras tem um dia decisivo para tentar a contratação de Andreas Pereira, meia do Fulham. O clube, que busca jogador há cerca de um mês, deve perder concorrência, já que a janela de transferência das principais ligas europeias fecha nesta segunda-feira (3). Por outro lado, o time inglês não terá mais tempo para buscar um substituto.

O que aconteceu

O fim da janela europeia tira equipes como Olympique de Marseille e Atlético de Madrid da "disputa" por Andreas. Apesar do interesse, nenhum dos clubes chegou a fazer uma proposta oficial, segundo PVC, colunista do UOL.

Enquanto isso, o Palmeiras tem até o fim de fevereiro inscrever jogadores para reforçar seu elenco. A janela brasileira termina no dia 28 (sexta-feira).

Mesmo assim, a presidente Leila Pereira é pessimista quanto à vinda do brasileiro: "Eu não cogito mais o Andreas. Realmente houve conversas com o atleta, com o clube inglês, mas não prosperaram. [...] As portas não estão fechadas, mas estamos trabalhando com o que já contratamos", afirmou à TNT Sports.

Além disso, o Fulham não se mostra disposto a negociar o meio-campista. Andreas é titular do clube inglês e querido pelo técnico Marco Silva, que não deseja sua saída. O brasileiro, inclusive, deu assistência para o gol da vitória sobre o Newcastle, no último sábado (1º).

Andreas também não forçará uma saída da Inglaterra. Segundo Bruno Andrade e André Hernan, colunistas do UOL, o jogador vê com bons olhos um regresso para o Brasil, mas não fará pressão a favor da negociação.

O meia tem contrato com o Fulham até o meio de 2026 e recusou a oferta de renovação. A informação é de André Hernan, colunista do UOL.

🚨🚨EXCL: Andreas Pereira recusou primeira oferta de renovação do Fulham. Jogador não definiu seu futuro ainda. Além da oferta do Palmeiras, Leila vê chances diminuírem, ele pode receber propostas da Europa até o fim da janela pic.twitter.com/EpV6FM4PCp -- André Hernan (@andrehernan) January 26, 2025

O Palmeiras ofereceu algo na casa dos 18 milhões de euros (R$ 109 milhões) para repatriar o jogador. O Fulham, porém, avalia que Andreas perto dos 30 milhões de euros (R$ 182 milhões).

Até o momento, o clube paulista anunciou três contratações: Facundo Torres (atacante), Paulinho (atacante) e Emiliano Martínez (volante).

O Fulham é o nono colocado do Campeonato Inglês, com 36 pontos. Andreas tem 22 partidas na temporada, com dois gols e duas assistências.

Já o Palmeiras é segundo colocado do Grupo D do Campeonato Paulista e encara o Corinthians na quinta-feira (6). O jogo será no Allianz Parque, às 20h (de Brasília).