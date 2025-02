Corinthians leva sufoco com reservas, é salvo por Hugo e bate Novorizontino

O Corinthians, repleto de reservas, venceu Novorizontino por 1 a 0 nesta segunda (3), em jogo antecipado da 11ª rodada do Paulistão, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Alex Santana marcou o gol da vitória alvinegra no segundo tempo. O volante balançou as redes pela segunda vez nesta temporada.

Porém, Hugo Souza foi o grande destaque pelas boas defesas, inclusive de um pênalti cobrado por Pablo Dyego no 1º tempo.

O Timão começou mal a partida, evoluiu após as substituições, mas acabou contando mesmo com a sorte para vencer. O lance do gol foi apenas a segunda finalização da equipe de Ramón Díaz em todo o jogo, enquanto o Novorizontino teve 22 finalizações, sendo sete delas em direção à meta de Hugo Souza.

Corinthians alcança 18 pontos na liderança parcial do Grupo A. Já o Novorizontino permanece com os mesmos 9 pontos, na vice-liderança do Grupo C.

O Corinthians volta a campo contra o Palmeiras pelo Paulistão. O Dérbi está programado para a próxima quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque. O Novorizontino também entra em campo na quinta, contra o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, às 19h.

Corinthians inoperante conta com sorte e Hugo no gol

O Corinthians teve mais posse de bola na primeira etapa, mas não conseguiu finalizar nenhuma vez ao gol. A equipe basicamente reserva teve muita dificuldade para sair do seu campo de defesa, apostou em bolas longas para tentar chegar ao ataque e parou na boa marcação do Novorizontino. Por outro lado, o time da casa foi mais ofensivo, trocou bons passes e chegou perto de abrir o placar pelo menos em três oportunidades, mas desperdiçou. A principal chance do Tigre parou nas mãos do goleiro Hugo Souza, que defendeu um pênalti mal cobrado por Pablo Dyego, aos 20 minutos.

A segunda etapa não foi das melhores para ambos os lados, e o Timão contou foi mesmo com a sorte para marcar o gol da vitória. Alex Santana apareceu bem em um ataque promissor, na faixa dos 21 minutos, para desviar de cabeça um passe no alto de Giovane, que não atuava desde o ano passado.

Gols e lances importantes

Assim não! Patrick fez o lançamento, Waguininho e Félix Torres não alcançaram, Robson chegou antes de Hugo Souza na bola e foi derrubado pelo goleiro dentro da área.

Hugo neles! Pablo Dyego tirou a bola das mãos de Robson, que havia sofrido pênalti, chamou a responsabilidade e chutou cruzado, rasteiro e fraco. Hugo Souza pulou no cantinho direito e espalmou para salvar o Corinthians.

Valeu por um gol! Luís Oyama recebeu pelo meio e encontrou bom passe em profundidade nas costas da zaga. Airton finalizou cruzado na saída de Hugo Souza, mandou na direção do gol, porém João Pedro salvou em cima da linha com carrinho. O zagueiro do Timão estava com toca de proteção após sofrer um corte no supercílio desde o início da partida.

Que isso! Pablo Dyego bateu o tiro de canto pela direita, João Pedro afastou parcialmente e, no rebote, Fábio Matheus finalizou rasteiro de fora da área. Hugo Souza defendeu novamente em dois tempos no cantinho.

Quem não faz...toma: 1x0. Matheus Bidu cobrou escanteio da esquerda, Jordi saiu muito mal do gol e não achou nada. No rebote, Giovane dominou, levantou na medida, e Alex Santana cabeceou para o fundo da rede. O goleiro ainda tentou tirar a bola, mas só "caçou borboletas".

Ficha técnica

Novorizontino 0 x 1 Corinthians

Campeonato Paulista 2025 - 11ª rodada antecipada

Data: 03/02/2025 (segunda)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Evandro de Melo Lima

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Amarelos: Airton, Waguininho, Jean e Rodrigo Soares (NOV); Félix Torres, Pedro Raul (COR)

Gol: Alex Santana (21/2ºT)

Novorizontino: Jordi; Rafael Donato, César Martins (Matheus Frizzo) e Patrick; Jean Irmer (Willian Farias), Fábio Matheus (Bruno José), Waguininho e Luís Oyama; Pablo Dyego (Nathan), Robson e Airton Moisés (Rodrigo Soares).

Corinthians: Hugo Souza; Jacaré (Léo Maná), Félix Torres, João Pedro e Hugo; Alex Santana, Ryan, Charles (Giovane) e Luiz Eduardo (Matheus Bidu); Yuri Alberto (Romero) e Pedro Raul (Héctor Hernández).