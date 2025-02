Novorizontino x Corinthians: onde assistir e horário do jogo do Paulistão

O jogo Novorizontino x Corinthians, válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, será disputado nesta segunda-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

A partida terá transmissão do UOL Play (streaming), Nosso Futebol+ (pay-per-view) e Zapping (pay-per-view). O Placar UOL também acompanha todos os lances em tempo real.

O Corinthians volta a campo cerca de 48h após vencer o Noroeste no último sábado (1º). A equipe alvinegra tem o calendário apertado no mês de fevereiro por conta da disputa da Pré-Libertadores, por isso a Federação Paulista de Futebol adiantou a 11ª rodada — entre a 6ª e a 7ª rodada do Timão.

O Timão busca retomar a liderança do Grupo A, após ser novamente ultrapassado pelo Mirassol. Os clubes têm os mesmos 15 pontos na chave, mas o Corinthians está na vice-liderança pela desvantagem no saldo de gols. A expectativa é que o técnico Ramón Díaz vá a campo com uma escalação reserva neste confronto.

A situação é semelhante para o Novorizontino, vice-líder do Grupo C. Com nove pontos, a equipe aurinegra busca ultrapassar o São Paulo, que está em 1º com 10 pontos. Na última rodada, o Novorizontino bateu o RB Bragantino por 2 a 1, fora de casa.

Novorizontino x Corinthians -- 11ª rodada do Paulistão

Data: 3 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi "Jorjão", em Novo Horizonte (SP)

Transmissão: UOL Play (streaming), Nosso Futebol+ (pay-per-view) e Zapping (pay-per-view)