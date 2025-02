Noroeste demite técnico Paulo Comelli após derrota para o Corinthians

O treinador Paulo Comelli não seguirá no comando do Noroeste para a sequência do Paulistão 2025. Na tarde desta segunda-feira (3), o clube publicou uma nota oficial, comunicando a rescisão contratual do ex-comandante, em comum acordo. O auxiliar Fábio Maraston, que chegou junto com Comelli, também se despediu.

Em 2025, foram seis jogos sob seu comando: uma vitória na estreia contra o Velo Clube por 2 a 0 fora de casa, um empate com bom desempenho diante do Palmeiras (1 a 1 em Bauru), além de mais dois empates e duas derrotas.

Com essa mudança, o time de Bauru será comandado dentro de campo pelo auxiliar técnico Pereira, ex-camisa 10 do time, com auxílio do coordenador de futebol Deda. Na quarta-feira, pela sétima rodada, o Noroeste recebe, em Bauru, a Ponte Preta, às 19h30.

Apesar de o clube não ter revelado o próximo treinador, a informação que corre nos bastidores é de que o nome mais cotado para assumir o cargo no restante do estadual é o de Vinícius Bergantin, que fez uma campanha histórica na Ferroviária em 2024, antes de se tornar o auxiliar de Tite, no Flamengo.

Na última temporada, Bergantin dirigiu o time de Araraquara em 26 jogos, onde conquistou 12 vitórias, 13 empates e sofreu apenas uma derrota. Além disso, o treinador foi essencial na campanha do acesso da Ferroviária à Série B do Campeonato Brasileiro.