Neymar treina pela primeira vez desde o seu retorno ao Santos

Nesta segunda-feira, Neymar treinou pela primeira vez desde o seu retorno ao Santos. Anunciado na última sexta, o astro se apresentou no CT Rei Pelé e participou do primeiro trabalho com o restante do elenco.

O meia-atacante, que chegou de helicóptero, fez treinamento pelo Peixe ao lado dos atletas que não atuaram na vitória por 3 a 1 contra o São Paulo, válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

O camisa dez desembarcou no gramado do CT por volta das 8h15 (de Brasília). A apresentação do grupo estava marcada para 8h30.

Em vídeo publicado através das redes sociais do Alvinegro Praiano, é possível ver Neymar em atividade física e, posteriormente, com bola. Em uma das imagens, inclusive, o jogador de 32 anos participa de jogada de gol, na qual contribuiu com assistência para Nadson.

Após rescindir com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar chegou no Brasil na última sexta-feira, assinou contrato com o presidente Marcelo Teixeira e foi apresentado à torcida em grande festa na Vila Belmiro.

A expectativa é que o atacante estreie nesta quarta-feira, contra o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Urbano Caldeira a partir das 21h35.

"Ele vai jogar na quarta. Já analisamos e falamos com ele. E vamos ter a oportunidade de falar com as pessoas que o acompanham para ter essa integração na nossa dinâmica para que ele tenha esse espaço de treino e possa estra conosco. Junto dele, esperamos ter o retorno do Escobar e do Thaciano", disse Caixinha no último sábado, após a vitória sobre o São Paulo.