Neuer renova contrato e completará 15 anos de Bayern de Munique

O Bayern de Munique estendeu o contrato do goleiro Manuel Neuer por um ano. O experiente jogador tinha vínculo somente até o fim da atual temporada europeia. Com o acerto, ele permanecerá no clube alemão até junho de 2026, quando já terá 40 anos. Ao todo, ele completará 15 anos no time bávaro.

"Ainda tenho fome e estou ansioso por mais um ano neste clube especial", disse o veterano, em comunicado, acompanhado por uma foto de Neuer em meio a mais de 20 kits de goleiro de sua época no Bayern. "Ainda temos muitos objetivos a alcançar juntos."

A renovação foi anunciada nesta segunda-feira, último dia da janela de transferências na Alemanha. "Manuel Neuer é o melhor goleiro de sua geração e um ícone do Bayern", disse o membro do conselho do Bayern, Max Eberl. "Quando se fala em goleiro de nossa época, fala-se em Manuel Neuer - e isso em todo o mundo. Ele é um exemplo absoluto, tanto dentro quanto fora do campo. Estamos muito satisfeitos com a continuidade desse relacionamento único e bem-sucedido."

Neuer está no Bayern desde que chegou do Schalke em 2011. Desde que desembarcou em Munique, ele soma dois títulos da Liga dos Campeões e 11 do Campeonato Alemão, entre outras conquistas.

O goleiro, contudo, sofreu lesões complicadas nos últimos anos. Perdeu rendimento em campo e até levou o primeiro cartão vermelho de sua carreira, em dezembro, o que deixou o jogador sob escrutínio público nos últimos meses.

Ao mesmo tempo, ele "sobreviveu" à concorrência de novos goleiros no Bayern, como Alexander Nübel, contratado em 2020, mas que vem sendo emprestado desde então. O Bayern trouxe outro goleiro considerado opção para o futuro, Jonas Urbig, do Colonia, da segunda divisão, na semana passada.