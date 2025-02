Nassourdine Imavov pede luta por título após vitória sobre Adesanya no UFC Arábia

Grande vencedor do card do UFC Arábia Saudita, Nassourdine Imavov já traça planos ambiciosos para o seu futuro. Depois de nocautear o ex-campeão peso-médio (84 kg) Israel Adesanya na luta principal do evento realizado no último sábado (1), o russo naturalizado francês mira uma disputa pelo título da categoria na sequência.

O pedido do atleta de 29 anos, feito na coletiva de imprensa pós-show, tem como base o grande momento vivido por ele nos últimos 12 meses. Neste período, Imavov conquistou quatro triunfos contra oponentes renomados na categoria: Roman Dolidze, Jared Cannonier, Brendan Allen e Israel Adesanya. Este retrospecto recente, inclusive, levou o russo ao top 5 do ranking da divisão.

"Eu limpei a divisão em um ano. Quatro lutas, duas vitórias contra rivais do top 10, duas finalizações contra rivais do top 5. O próximo é o cinturão", afirmou Imavov.

Compatriota pelo caminho

Curiosamente, o maior obstáculo que Nassourdine Imavov pode encarar pela frente na sua campanha por um 'title shot' é seu compatriota Khamzat Chimaev, número três do ranking atualmente. Resta saber qual dos dois russos ficará com a vaga de desafiante para encarar o vencedor do duelo entre o atual campeão Dricus du Plessis e o desafiante Sean Strickland, que acontece no próximo sábado (8), no UFC 312, na Austrália.