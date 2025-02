Morre Lima, ídolo e ex-jogador do Santos

Morreu, nesta segunda-feira, Lima, um dos maiores ídolos do Santos. O ex-jogador estava com 82 anos.

Antônio Lima dos Santos nasceu no dia 18 de janeiro de 1942, na cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Começou a carreira no Juventus-SP e foi contratado pelo Santos em 1961, após indicação do técnico Lula.

Polivalente, ganhou o apelido de Curinga da Vila. Foram 10 anos no Peixe. Ao todo, disputou 692 jogos, marcou 63 gols, sendo o 4º jogador do Alvinegro que mais vezes esteve em campo defendendo o time, ficando atrás apenas de Pelé, Zito e Pepe.

Com a camisa da Seleção Brasileira, entrou em campo 18 vezes e marcou seis tentos.

Lima conquistou 22 títulos oficiais, além de inúmeros torneios. Os oficiais são: Mundial (1962/1963), Libertadores (1962/1963), Brasileiro (1961/1962/1963/1964/1965/1968), Torneio Rio-São Paulo (1963/1964/1966), Paulista (1961/1962/1964/1965/1967/1968/1969), Recopa Sul-Americana (1968) e Recopa Mundial (1968).

Ao se aposentar, prestou diversos serviços ao Santos, como coordenador e treinador nas categorias de base.

"Antônio Lima dos Santos deixou sua marca eternizada na história do Santos FC. Foi um polivalente atleta que se propunha, com grande qualidade, atuar em qualquer posição para ajudar o time dentro de campo", escreveu o Alvinegro Praiano.

"De zagueiro ou de meia, de lateral ou de atacante, Lima se doava como poucos, e era um grande exemplo a ser seguido. Sua paixão e dedicação ao Clube permaneceram até seus últimos dias. Fazia questão de participar de todos os eventos e ações como um dos Ídolos Eternos, principalmente para ficar próximo dos torcedores. Seu legado foi realizado com grande polivalência, e certamente nunca será esquecido", completou.

O Santos decretou luto oficial de sete dias e bandeira hasteada a meio mastro.