Milan anuncia a contratação do mexicano Santiago Gimenez

O Milan anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do mexicano Santiago Gimenez, ex-Feyenoord, da Holanda. O centroavante de 23 anos assinou um contrato de quatro anos e permanece na equipe italiana até junho de 2029.

Santiago Gimenez, que vai usar a camisa sete, vem para disputar posição no ataque com Tammy Abraham e Luka Jovic e repor a saída de Álvaro Morata, que foi emprestado pelo Milan ao Galatasaray, da Turquia, nesta segunda-feira.

Desde julho de 2022 no Feyenoord, Santiago Gimenez disputou 105 jogos com a equipe holandesa, marcou 65 gols e deu 12 assistências. Além disso, foi peça importante na conquista de um título do Campeonato Holandês (2022/23), da Copa da Holanda (2023/24) e da Supercopa da Holanda (2024/25).

Além disso, o centroavante tem passagens pelo Cruz Azul, do México, onde foi revelado. Com a camisa da seleção mexicana, Santiago Gimenez tem quatro gols marcados em 32 jogos.

Nesta temporada, o mexicano já marcou 16 gols e deu duas assistências em 19 jogos.

O Milan volta a campo nesta quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), quando recebe a Roma, pelas quartas de final da Copa da Itália, no San Siro. No Campeonato Italiano, o time de Milão ocupa a 8ª posição, com 35 pontos.