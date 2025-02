Mercado: pedido gringo de Neymar, Vitor Roque no radar e novidade no Fla

A temporada começou, e agora os times se mexem no mercado da bola para montar seus elencos. A segunda-feira (3) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Paredes é amigo de Neymar dos tempos de PSG e virou alvo do Santos Imagem: Reprodução/RMC Sports

Pedido gringo de Ney. O Santos negocia com o meio-campista Leandro Paredes a pedido de Neymar e tenta a liberação da Roma (ITA). O volante argentino tem 30 anos e é amigo do atacante desde os tempos de PSG. O Peixe viu boa aceitação do atleta, mas ainda esbarra nos planos do clube italiano. O contrato vai até 30 de junho. O Santos topa uma compensação financeira e espera uma resposta nos próximos dias.

Neuer no Bayern por mais um tempinho. O Bayern de Munique estendeu o contrato do goleiro Manuel Neuer por uma temporada. O experiente jogador tinha vínculo somente até o fim da atual temporada europeia. Com o acerto, ele permanecerá no clube alemão até junho de 2026, quando já terá feito 40 anos. Ao todo, ele completará 15 anos no time bávaro.

Vitor Roque em ação com a camisa do Betis; atacante pode retornar ao Brasil Imagem: DAX Images/NurPhoto via Getty Images

Vitor Roque no radar. André Hernan acrescentou que a busca do Palmeiras pelo tão sonhado camisa 9 de peso não está fácil. De acordo com o colunista, Roberto Firmino é especulação, mas Vitor Roque (que está emprestado do Barcelona ao Betis) é uma possibilidade para o meio do ano. "O que tem de concreto é que a presidente Leila ligou para os representantes do Vitor Roque e ouviu dos representantes do Vitor Roque que pode ser no final da temporada europeia, ou seja, antes do Super Mundial", falou Hernan.

No masculino é difícil, mas no feminino... O Palmeiras anunciou mais um reforço para a equipe feminina para a temporada. Trata-se da atacante Greicy Landazury. A jogadora chega como sétima contratação das Palestrinas, comandada pela técnica Camilla Orlando. Antes de Landazury, chegaram ao time a zagueira Carla Tays, a lateral Rhay Coutinho e as meio-campistas Ana Flávia, Laís Melo, Clarinha e Ana Júlia. Todas elas já estão integradas ao elenco e participam das atividades de pré-temporada.

Negociações entre Flamengo e Jorginho avançaram nos últimos dias Imagem: Reprodução/Instagram

Novidade no Fla. O Flamengo está próximo de assinar um pré-contrato com Jorginho. Depois de se acertar com o jogador, o clube tentou uma liberação imediata com o Arsenal, mas a proximidade do fim da janela de transferências impediu que o volante se apresente agora. Mesmo assim, o rubro-negro vai esperar porque vê a chance de o atleta atuar com a camisa rubro-negra no Super Mundial.

Demissão no Paulistão. O treinador Paulo Comelli não seguirá no comando do Noroeste para a sequência do Paulistão 2025. Depois de perder para o Corinthians em Itaquera, o clube publicou uma nota oficial comunicando a rescisão contratual do ex-comandante, feita em comum acordo. O auxiliar Fábio Maraston, que chegou junto com Comelli, também se despediu. Membro da comissão fixa, o ex-jogador Pereira comandará a equipe interinamente.

Apresentado como reforço são-paulino, Cédric usará camisa de número 6 Imagem: Eder Traskini/UOL

Português de casa nova. O lateral-direito Cédric foi apresentado no CT da Barra Funda como novo reforço do São Paulo. O português assinou por três meses um contrato de produtividade. Ele explicou como chegou ao clube paulista. "Saí do Arsenal e houve algumas opções, mas nem todas foram do meu agrado em questão de projeto. Sabia que podia surgir oportunidade aqui no Brasil, que estava em começo de temporada e me preparei também para isso", disse.

Joia brasileira no PSG. O PSG assegurou a contratação sem custos do jovem goleiro brasileiro Renato Marin, de 18 anos, cujo contrato com a Roma vai terminar em junho. Os franceses apostam forte no jogador para o futuro próximo. O clube francês venceu a forte concorrência de outros europeus e fechou um pré-contrato com Renato. O acordo vai ser válido por cinco temporadas, a contar a partir de julho.