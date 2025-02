Mauro Cezar: Atuação do Flamengo foi impactante, mas Supercopa dura 24h

O Flamengo teve uma atuação impactante na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo e que sinaliza boas notícias para a torcida rubro-negra, mas o título a Supercopa do Brasil tem curta duração, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Eu entendo que Supercopa é uma taça que vale 24 horas, comemora até hoje, amanhã já esquece e toca o barco porque não tem toda essa relevância.

A atuação, sim, foi muito impactante, um sinal muito positivo para o Flamengo pela maneira que o time conseguiu se impor diante de um adversário que é o atual campeão da Libertadores e da Série A do Campeonato Brasileiro.

Mauro Cezar

O colunista destacou a força do Flamengo de Filipe Luís — que agora tem dois títulos e uma derrota no cargo —, mas chamou atenção ao enfraquecimento do Botafogo em relação ao time multicampeão de 2024.

É claro que o Botafogo está enfraquecido, a gente vem falando isso desde o começo do ano com a saída de vários jogadores que não eram titulares mas eram reservas atuantes e dos dois atletas mais caros, nem técnico foi contratado.

Então, foi uma atuação muito impactante e sinaliza coisas boas para o Flamengo se houver uma sequência, uma evolução e tudo mais. Mas o título em si vale 24 horas.

Mauro Cezar

Arnaldo questiona ausência de Neymar no San-São: 'ele precisa se dedicar'

Neymar precisa se dedicar ao futebol para corresponder à expectativa criada na sua volta ao Santos, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro.

O colunista questionou a ausência de Neymar na Vila Belmiro na vitória do Peixe contra o São Paulo no Paulistão.

O Neymar, em quatro dias no Brasil, teve uma festa absurda de apresentação, aí na programação em tese ele estaria também com os companheiros no jogo [contra o São Paulo], mas foi para Mangaratiba, passou o final de semana em Mangaratiba, gravou um stories tirando um sarro do São Paulo e se apresentou de helicóptero nesta segunda-feira.

São só cinco meses, ele já quer jogar na quarta-feira, e para ele jogar, para ele corresponder a mínima expectativa, precisa se dedicar de novo ao futebol.

Arnaldo Ribeiro

