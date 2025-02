Mano Menezes lamenta empate do Fluminense com o Boavista: "Estamos jogando pouco"

O Fluminense ficou no empate com o Boavista, neste domingo, em 1 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. Depois do jogo, o treinador Mano Menezes analisou o desempenho do Tricolor e admitiu que a equipe precisa jogar melhor.

"Achei que a gente iniciou bem a partida, criando duas oportunidades cedo. Ficamos mantendo o controle da partida de um modo geral bom, mas com dificuldade de concluir, que é uma dificuldade nossa. A gente sente bastante a falta de uma escolha melhor. Tem uma ansiedade nossa, porque a equipe sabe que tem capacidade para entregar mais. Estamos jogando pouco. Esse pouco tem aumentado muito a ansiedade da equipe, aí começa a errar. A arquibancada faz o resto porque ela quer mais", disse Mano Menezes.

Fim de jogo. Fluminense 1×1 Boavista. Voltamos a campo na quarta-feira, às 21h30, contra o Vasco, no estádio Mané Garrincha. pic.twitter.com/luDsqpqISX ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 3, 2025

Em sete jogos disputados, o Fluminense tem apenas uma vitória no Campeonato Carioca, além de quatro empates e uma derrota. O Tricolor ocupa a 9ª posição, com sete pontos conquistados, quatro atrás do Maricá, 4º colocado e último time na zona de classificação para as semifinais.

Neste domingo, Marcos Paulo abriu o placar para o Boavista e Samuel Xavier empatou já na reta final. A equipe deixou o gramado do Maracanã sob vaias.

"No segundo tempo, voltamos um pouco desatentos. Depois, melhoramos bem. Estávamos atravessando o nosso melhor momento quando tomamos o gol. Aí tudo multiplica por dez. A dificuldade, pressão externa. Tem que arriscar mais, abrir a equipe. Tivemos a infelicidade de ter a lesão de Samuel Xavier. Por isso, ele estava na área para fazer o gol de empate. Mas é pouco, a gente sabe disso. Por isso vem a cobrança, vem a vaia. Vem a insatisfação. Temos que encontrar soluções para rapidamente voltar a produzir melhor. Nos outros jogos, cometemos erros primários, como o pênalti no jogo passado e erro de posicionamento hoje, coisas que em jogo de alto nível não podem acontecer", analisou.

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando encara o Vasco, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, no Mané Garrincha.