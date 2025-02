Lutador conquista cinturão no boxe após ser jogado para fora do ringue por rival; veja

Brandon Moore viveu uma situação inusitada nos esportes de combate, que acabou lhe sendo favorável. No último domingo (2), no Michigan (EUA), o atleta enfrentou Skylar Lacy no boxe e venceu por desqualificação. Tudo porque o árbitro do duelo julgou que 'Big Dog' apresentou uma conduta antidesportiva ao jogar o rival para fora do ringue. Dessa forma, 'OJ Bam' conquistou o cinturão do peso-pesado da IBF USBA.

Na luta, Moore se mostrou superior tecnicamente e aplicou os melhores golpes. Com dificuldade, Lacy buscou o clinch constantemente com a clara intenção de travar o adversário. Ao longo do combate, 'Big Dog' perdeu dois pontos e Brandon foi punido com a perda de um ponto. No oitavo round, o conturbado duelo chegou ao fim. Ao grudar em 'OJ Bam', Skylar o levou para as cordas e, como se fosse um wrestler, replicou o movimento de tentativa de queda, permitido no MMA, mas proibido no boxe. Dessa forma, os atletas caíram fora do ringue.

Após a cena, o árbitro imediatamente convocou os lutadores para voltarem ao ringue e iniciou a contagem. Apesar da ação do profissional, Lacy ficou imóvel, enquanto Moore estava preso, com o rival por cima. Em seguida, o árbitro, percebendo que Skylar não reagiu ao seu comando, encerrou o combate, declarando Brandon como vencedor via desqualificação por conduta antidesportiva do oponente. Sendo assim, o atleta foi coroado como novo campeão dos pesados da IBF USBA ao voltar para o ringue.

Conheça os lutadores

Em sua carreira como boxeador profissional, Brandon Moore, de 31 anos, construiu um cartel formado por 17 vitórias e uma derrota. Já Skylar Lacy, de 30 anos, perdeu sua invencibilidade na nobre arte. Agora, o atleta possui um registro composto por oito triunfos e um revés.

WHAT DID WE JUST WITNESS???#ShieldsPerkins | Live now on DAZN pic.twitter.com/nByVVs8dWG

- DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 3, 2025