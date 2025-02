Luan Peres chega a 100 jogos com a camisa do Santos em vitória contra o São Paulo

O Santos venceu o São Paulo no último sábado por 1 a 0, na Vila Viva Sorte, pelo Campeonato Paulista. Além da vitória no clássico, o zagueiro Luan Peres também tem outro motivo para comemorar. O jogo foi o centésimo do defensor com a camisa do Alvinegro Praiano.

Titular durante os 90 minutos, Luan Peres recebeu após a partida uma placa do Santos em alusão à marca alcançada. O presente contou com a assinatura do presidente do Peixe, Marcelo Teixeira.

A história do zagueiro com o time praiano começou em 2019, quando ele retornou ao Brasil após jogar no futebol belga. Em sua primeira passagem pelo clube da Vila Belmiro, o jogador de 30 anos conquistou a titularidade da posição e fez parte da equipe vice-campeã da Libertadores, em 2020.

1??0??0?? jogos do meu zagueiro com o #MantoSagrado! pic.twitter.com/dhRZnkZrs5 ? Santos FC (@SantosFC) February 3, 2025

Luan Peres voltou ao Santos em 2024. Em 2021, o zagueiro acertou sua ida ao Olympique de Marselha, da França, e, depois, defendeu o Fenerbahce, da Turquia. Desde que retornou ao Alvinegro, o defensor entrou em campo 11 vezes, sendo cinco pela Série B do ano passado e seis pelo Campeonato Paulista.

O zagueiro foi titular em cinco dos seis jogos do Santos na atual temporada. Ele pode voltar a campo nesta quarta-feira, quando o Peixe enfrenta o Botafogo-SP, na Vila Viva Sorte, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília).