Jogo do Corinthians hoje (3) no Paulistão 2025: horário e onde assistir

Novorizontino e Corinthians entram em campo hoje (3), às 21h30 (de Brasília), no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, em jogo antecipado de 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui. A narração será de Milton Leite e os comentários de Casagrande e André Hernan.

O UOL Play trará 7 dos 8 jogos de cada rodada do Paulistão 2025. É o streaming do UOL, com filmes, séries, canais de TV, esportes, notícias e documentários para você assistir quantas vezes quiser dentro do plano que escolher — sem qualquer tipo de anúncio.

O Corinthians é o vice-líder do Grupo A, com 15 pontos. Já o Novorizontino é o vice-líder do Grupo C, com nove pontos.

O time comandado por Ramón Díaz venceu cinco dos seis jogos que fez no Paulistão 2025. Na rodada anterior, o Timão venceu o Noroeste por 2 a 1.

O Novorizontino vem de cinco jogos de invencibilidade no Estadual. Na rodada anterior, o Tigre superou o Red Bull Bragantino, fora de casa, por 2 a 1.

Novorizontino x Corinthians - Paulistão 2025