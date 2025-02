Hugo Calderano vence português e vai à segunda rodada do WTT Singapura Smash

Sexto colocado do ranking mundial de tênis de mesa, Hugo Calderano estreou com vitória no WTT Singapura Smash, competição equivalente a um Grand Slam da modalidade. Nesta segunda-feira, o carioca de 28 anos derrotou o português Marcos Freitas (54º) por 3 sets a 0 (11/4, 11/6 e 11/7) e avançou à segunda rodada da competição.

Cabeça de chave número seis do torneio, Hugo terá pela frente na próxima fase o nigeriano Quadri Aruna (20º), em data e horário ainda a serem confirmados. Caso o brasileiro avance, seu adversário nas oitavas de final sai da partida entre Lin Yun-Ju (12º), de Taipei, e o australiano Hwan Bae (50º).

Antes do seu próximo compromisso no torneio individual, Hugo Calderano irá à mesa ao lado de Bruna Takahashi na chave de duplas mistas. Nesta terça, às 7 horas (de Brasília), a parceria brasileira enfrentará os japoneses Sora Matsushima/Miwa Harimoto em busca de uma vaga nas quartas de final.

Os asiáticos vêm de grandes resultados no Campeonato Japonês, no fim de janeiro: Sora conquistou o título nacional pela primeira vez, enquanto Miwa ficou com a medalha de prata. Em sua estreia no torneio de duplas mistas do WTT Smash Singapura, Hugo e Bruna derrotaram os locais Pang Koen/Zeng Jian por 3 sets a 1 (9/11, 11/8, 14/12 e 11/).

O WTT Singapura Smash é uma das mais importantes competições da temporada, equivalente a um Grand Slam do tênis de campo. O torneio distribui 2.000 pontos no ranking aos campeões e tem uma premiação total de US$ 1,5 milhão (R$ 8,7 milhões).

Todas as partidas do WTT Singapura Smash têm transmissão ao vivo pelo canal do WTT no YouTube.