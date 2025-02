Homem com camisa 'paz no futebol' está entre os presos de briga no Recife

Do UOL, no Rio de Janeiro

O homem que viralizou nas redes sociais com uma camisa de uma organizada do Sport e a frase "paz no futebol" está entre as 13 pessoas que tiveram suas prisões em flagrante convertidas para preventivas pela Justiça. Quem confirmou a informação foi a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco.

O que aconteceu

Na imagem, o homem aparece segurando um barrote (pedaço de madeira com pregos). Segundo o órgão, ele participou dos episódios de violência e foi preso em flagrante. Seu nome não foi divulgado.

Eu acho que essa imagem retrata a realidade dessa parcela do futebol. A gente tem uma camiseta escrito 'paz no futebol' e a gente tem o barrote na mão

Dominique de Castro Oliveira, secretaria-executiva de Defesa Social

De acordo com a SDS, a maioria dos encaminhados à delegacia já tinha antecedentes criminais. Um deles, por exemplo, responde em 15 processos, dentre eles dano qualificado, violência doméstica, tráfico de entorpecentes, homicídio qualificado e associação criminosa.

Outro participou dos ataques ao ônibus do Fortaleza em fevereiro de 2024. Na ocasião, seis jogadores do Tricolor cearense ficaram feridos.

Os três internados no hospital estão custodiados. Assim que receberem alta médica, serão encaminhados ao presídio. Um deles é presidente de uma organizada do Sport.