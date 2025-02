Grêmio se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Juventude

Na manhã desta segunda-feira, o Grêmio fez sua reapresentação no CT Luiz Carvalho, visando o confronto com o Juventude, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será realizada na quarta-feira, às 22h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

Antes do treino, os jogadores fizeram trabalhos regenerativos na academia. Já no campo, os preparadores físicos coordenaram uma atividade de aquecimento, enquanto os goleiros treinaram separados.

De pé em pé e gol do Mec! ???? pic.twitter.com/HPvIod9ssd ? Grêmio FBPA (@Gremio) February 3, 2025

Em seguida, a equipe realizou um trabalho com bola em circuito com obstáculos, com troca de passes e movimentação. Já sob o comando do técnico Gustavo Quinteros e de seus auxiliares, os jogadores de linha trabalharam em campo reduzido, treinando finalizações primeiramente em mini-goleiras e depois com a presença dos arqueiros.

Antes da partida contra o Juventude, a equipe realizará mais uma atividade no CT, às 10h desta terça-feira.

O Grêmio está na liderança do Grupo A, com dez pontos. Já o Juventude é o líder do Grupo C, com nove. Ambas as equipes venceram seus últimos dois jogos na competição.