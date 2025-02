Giro europeu: Porto empata com Rio Ave e completa quarto jogo sem vencer pelo Português

Nesta segunda-feira, pela 20ª rodada do Campeonato Português, o Porto visitou o Rio Ave no Estádio dos Arcos e empatou por 2 a 2. Apesar dos tentos de Nehuen Pérez e Octávio, Clayton e o alemão Ole Pohlmann marcaram para os mandantes.

Com o resultado, o Porto emendou o quarto jogo sem vencer na competição (duas derrotas e dois empates) e ficou estacionado na terceira colocação, agora com 41 pontos. A última vitória da equipe no torneio aconteceu no dia 28 de dezembro, sobre o Boavista. Do outro lado, o Rio Ave alcançou 24 pontos, na décima posição.

O Porto retorna aos gramados na próxima sexta-feira, contra o Sporting, pela 21ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 17h15 (de Brasília), no Estádio do Dragão. Já o Rio Ave encara o Sporting Clube de São João de Ver na quinta-feira, às 17h45, pelas quartas de final da Taça de Portugal. A partida acontece no Estádio dos Arcos.

Os gols

O placar foi aberto pelo Rio Ave, aos 37 minutos do primeiro tempo. O brasileiro Clayton aproveitou o vacilo da defesa, carregou com a bola e finalizou sem chances de defesa para Diogo Costa.

O Porto conseguiu o empate aos seis da etapa final, com Nehuen Pérez. O jogador pegou a sobra dentro da pequena área e concluiu para as redes.

O Rio Ave não desanimou e ficou em vantagem novamente, desta vez aos 28, com Ole Pohlmann. Em novo vacilo da defesa do Porto, o atleta do Rio Ave roubou a bola e saiu cara a cara com Diogo Costa. Assim, não perdoou e finalizou no alto.

O Porto conseguiu igualar o marcador pela segunda vez no jogo aos 31, com Octávio. Ele pegou a sobra e mandou para o fundo do gol.

Ainda nesta segunda-feira, desta vez pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, o Girona recebeu o Las Palmas no Estadi Montilivi e venceu por 2 a 1, com gols de Abel Ruiz e Yaser Asprilla. Fábio Silva foi quem diminuiu.

Com o triunfo, o Girona pulou de décimo para sétimo, agora com 31 pontos. O time tem apenas um a menos em relação ao Rayo Vallecano, que abre a zona de classificação para a Liga Conferência. Já o Las Palmas seguiu próximo da zona de rebaixamento da competição. A equipe é a 15ª, com 23 pontos. O Alavés, que abre o Z4, tem soma 21.

Lazio vence Cagliari fora de casa pelo Italiano

Por último, a Lazio visitou o Cagliari na Sardegna Arena e venceu por 2 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Mattia Zaccagni e Valentín Castellanos, enquanto Roberto Piccoli fez o único dos mandantes.

Deste modo, a Lazio, que vinha de derrota para a Fiorentina, chegou a 42 pontos e alcançou a quarta colocação. Já o Cagliari seguiu próximo da zona de perigo. O time é o 17º, com 21 pontos. O Parma, primeiro time do Z4, aparece logo atrás, com 20.