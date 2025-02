Giménez chega ao Milan para substituir Morata e já deve enfrentar o ex-clube Feyenoord

O Milan anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do mexicano Santiago Giménez, que assinou um vínculo com o novo clube até junho de 2029. Segundo a imprensa italiana, a equipe de Milão desembolsou 30 milhões de euros (cerca de R$ 181,5 milhões), além de bonificação por metas, para tirá-lo do Feyenoord, da Holanda.

Curiosamente, o atacante de 23 anos deverá voltar a Roterdã e enfrentar o ex-clube já no próximo dia 12, pelos playoffs da Liga dos Campeões. Antes, o Milan vai pegar a Roma, pela Copa da Itália, nesta quarta-feira, e o Empoli, no sábado, pelo Campeonato Italiano. No domingo, ele presenciou o empate por 1 a 1 no clássico com a Inter de Milão das tribunas do estádio San Siro.

"Ele é tão forte quanto Ibra, em outro nível. Nós o observamos e o queríamos em julho passado, mas não foi possível. Agora fizemos um grande investimento e ele está conosco. Ele está motivado e tem muita vontade", comentou Zlatan Ibrahimovic, ex-atacante e agora dirigente do Milan, explicando a contratação.

De fato, o jogador da seleção do México, mas nascido na Argentina, tem um faro goleador apurado e marcou 65 gols em 105 partidas pelo Feyenoord desde que chegou do Cruz Azul em 2022.

Giménez usará a camisa 7, disponibilizada após a saída, por empréstimo, do atacante espanhol Alvaro Morata, 32 anos, para o Galatasaray, da Turquia. Com passagens por clubes como Chelsea, Juventus e Real Madrid, Morata fez seis gols e deu duas assistências em 25 partidas da atual temporada.

Outro jogador que deixa o Milan, após 18 anos no clube, é o ex-capitão Davide Calabria, que se juntou ao Bologna, também por empréstimo. O zagueiro de 28 anos levantou a taça da Supercopa da Itália, no mês passado, mas perdeu a braçadeira para o goleiro Mike Maignan e espaço no time depois de se desentender com o técnico Sérgio Conceição.