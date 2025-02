Flamengo e CSKA iniciam troca de documentos para fechar venda de Lorran

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e CSKA estão avançando na documentação para acertar a venda de Lorran. Os clubes chegaram a um acordo nos últimos dias e agora finalizam a parte burocrática para oficializar a transferência.

O que aconteceu

O CSKA aceitou as condições do Flamengo na última semana. O clube russo vai pagar 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador e melhorou a forma de pagamento para convencer o rubro-negro.

Os clubes já começaram a troca de documentos. O CSKA enviou o contrato e os clubes debatem os últimos detalhes na minuta antes da assinatura.

Lorran treinou nesta segunda-feira e aguarda o fim das conversas para viajar. Em agosto do ano passado, o Flamengo renovou o contrato do jovem até o fim de 2029, com multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 617 milhões).

O Fla demorou a responder os russos, que aguardavam para saber como seguir. Lorran está fora dos planos do clube neste momento e não foi relacionado para a Supercopa. Ele perdeu espaço ainda sob o comando de Tite e não melhorou a situação nem com a chegada de Filipe Luís.

O Rubro-Negro tem apenas 70% dos direitos econômicos de Lorran - os outros 30% são do Madureira. O Flamengo entende que era preciso negociar logo o jovem para que ele não se desvalorizasse ainda mais. Apesar de ter sido relacionado para o jogo com o Sampaio Corrêa, o garoto não vem sendo utilizado.