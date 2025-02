Firmino no Palmeiras? Hernan explica real situação envolvendo atacante

A especulação sobre Roberto Firmino no Palmeiras, por enquanto, envolve mais bastidores do que, de fato, negociação. O jornalista André Hernan detalhou o caso no De Primeira.

O 9 é uma posição difícil no mercado de você encontrar. 'Ah, o Palmeiras está de olho no Firmino'. Não tem negociação e não tem indício de que poderia ter uma negociação com o Firmino. Isso aí foi muito mais papo de bastidor do Palmeiras do que propriamente algo concreto.

O que tem de concreto é que a presidente Leila ligou para os representantes do Vitor Roque e ouviu dos representantes do Vitor Roque que pode ser no final da temporada europeia, ou seja, antes do Super Mundial.

Por enquanto, não tem um nome que o Palmeiras esteja negociando.

André Hernan

Por que o Flamengo jogou sem a marca da patrocinadora? PVC explica

O Flamengo jogou a Supercopa do Brasil sem a marca da sua patrocinadora master estampada na camisa por uma decisão estratégica de marketing, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho.

Muita gente ontem me mandou mensagem [perguntando]: 'por que aconteceu isso?' 'A Pixbet não entrou na última lista das bets liberadas pela Secretaria da Fazenda?' Ela entrou. A PixBet está liberada, então por que entrou a FlaBet?

Porque quem opera a FlaBet é a PixBet -- a FlaBet é uma marca que vai ser operada pela PixBet.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, a patrocinadora do Flamengo está regulamentada para operar no mercado e entendeu que a Supercopa em Belém era uma boa oportunidade para reforçar a parceria com o Rubro-Negro.

Ela entendeu que na parceria com o Flamengo, por uma questão de estratégia, num jogo dessa visibilidade, o melhor cenário seria escrever na camisa FlaBet, que é extensão da PixBet, só que com a marca do Flamengo no peito.

Foi por isso que foi estampada FlaBet no peito. A parceira do Flamengo continua sendo a PixBet e não tem problema de regulamentação com a marca parceira do Flamengo.

Paulo Vinícius Coelho

