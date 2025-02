Fim do rodízio? Abel culpa calendário e pode revezar elenco do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira sinalizou que deve continuar com o rodízio entre titulares e reservas no Palmeiras durante o Campeonato Paulista. O português ainda vê o elenco abaixo do físico ideal devido ao pouco tempo de pré-temporada.

O que aconteceu

A condição física do elenco do Palmeiras ainda é uma preocupação para a comissão técnica. O treinador português entende que precisa priorizar as grandes competições, como Brasileirão e Libertadores, e isso significa não arriscar perder nenhum atleta por lesão no começo do ano.

Por isso, o técnico não descarta continuar o rodízio até o fim do Paulistão. No entanto, Abel deverá priorizar o time titular, que goleou o Guarani, no último domingo (2), diante do Corinthians na quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque. Será o primeiro Dérbi da temporada.

Sim, queremos ganhar o Paulista, mas também já disse que, se não ganhar não tem problema absolutamente nenhum. O Paulista é para preparar aquilo que é a competição, de uma temporada que começou dia 15 de janeiro e vai acabar só em 22 de dezembro.

Posso fazer o rodízio. Não treino só 11 jogadores, treino 24. Hoje decidi fazer o que fiz porque estava vendo toda gente atrapalhada. Sei o que estamos fazendo e onde queremos chegar. Estou aqui há cinco anos e quando o Palmeiras entra no Paulista e as coisas não correm bem há sempre muito barulho. Se tiver que fazer rodízio outra vez, vou fazer, porque sei o que estou fazendo.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

O treinador atribuiu essa necessidade ao calendário apertado do Brasil, que obriga os clubes a jogarem no limite físico dos atletas. O português pontuou que, mesmo com reforços, é difícil equilibrar a equipe desde o início da temporada. O volante Emiliano Martínez, por exemplo, ainda não está 100% para estrear pelo Verdão.