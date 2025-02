Filipe Luís tem mais títulos do que derrotas no comando do Flamengo

O início de Filipe Luís em sua carreira de técnico é animador. No último domingo, ele dirigiu o Flamengo na vitória de 3 a 1 sobre o Botafogo, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), e conquistou o título da Supercopa Rei.

Desta forma, o comandante conta com mais troféus do que derrotas no comando do Rubro-Negro. Em 18 partidas, são 12 vitórias, cinco empates e apenas um revés. Neste período, ele ergueu dois canecos.

Além da Supercopa, Filipe Luís também faturou a Copa do Brasil pelo Flamengo, no final de 2024.

Este é o primeiro trabalho do ex-lateral esquerdo como técnico em uma equipe profissional. Até o momento, ele tem 76% de aproveitamento.

Como Filipe Luís, o Flamengo soma 50 gols marcados e 12 sofridos, 56 grandes chances criadas e 21 cedidas e 56% de posse de bola. Além disso, o time precisa sofrer 16.9 finalizações para ser vazado. Os dados são do Sofascore.

Embalado, o clube carioca volta a atuar na quarta-feira, quando visita a Portuguesa-RJ, pela oitava rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio do Sabiá, em Uberlândia (MG), a partir das 19 horas (de Brasília).