Emiliano Martínez explica escolha pelo Palmeiras e vê "grande desafio" na carreira: "Muito feliz"

O meio-campista Emiliano Martínez foi apresentado como novo jogador do Palmeiras nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. Terceiro reforço da equipe alviverde para esta temporada, o uruguaio explicou a decisão pelo Palmeiras e diz que encara um "grande desafio" na carreira.

"Qualquer jogador sul-americano sabe o tamanho do clube que é o Palmeiras. Então, quando recebi a oportunidade, nem pensei para vir para o Palmeiras. É um desafio muito grande para mim e para minha carreira e queria tomar essa responsabilidade para defender esse manto e estou muito feliz por essa decisão que tomei", disse.

Antes de assinar com o Verdão, Martínez defendia o Midtjylland, da Dinamarca, onde teve destaque. Ele estava defendendo o time europeu há três temporadas e era um dos pilares da equipe. Ele foi importante na conquista do título da Liga Dinamarquesa de 2023/2024.

Além disso, foi convocado com frequência para a seleção do Uruguai desde 2023, também fez parte do elenco celeste na disputa da Copa América de 2024.

"Essa é outra das causas pela qual escolhi o Palmeiras. Sei como é o Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes, tem muitos desafios e acho que vai ser bom para me preparar para ter essa vaga na seleção", declarou.

Emiliano Martínez explicou algumas de suas características e como pode ajudar o técnico Abel Ferreira. No Verdão, ele tem a concorrência de nomes como Aníbal Moreno e Fabinho. O uruguaio assinou vínculo com o Palmeiras até o fim de 2029.

"Eu sou um volante de contenção, 5. Minhas características são recuperação da bola, segurar a bola. Jogar seguro, não perder bolas fáceis e chute de fora. Acho que posso ajudar o Palmeiras com essas características", explicou.

O jogador já tem treinado com o elenco e está inscrito no Campeonato Paulista. Aguardando sua estreia, segue a preparação com o Palmeiras, que tem pela frente o Corinthians, nesta quinta-feira, pela sétima rodada do Estadual. A bola rola no Allianz Parque, às 20 horas (de Brasília).