Emiliano Martínez diz que já tem condições de estrear pelo Palmeiras e espera estar à disposição no Derby

O Palmeiras apresentou o meio-campistas Emiliano Martínez, nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. O jogador vive a expectativa de estrear pelo Verdão, se vê preparado para isso e espera estar à disposição do técnico Abel Ferreira para o clássico contra o Corinthians.

"É verdade que na pré-temporada com o time estava me preparando com a seleção e ainda estou ajustando algumas coisas. Me sinto bem preparado fisicamente, estou me sentindo bem nos treinos e acho que estou preparado para o jogo contra o Corinthians", disse.

Emiliano Martínez foi anunciado pelo Verdão no dia 24 de janeiro e começou a treinar no dia 26. No último domingo, o técnico Abel Ferreira avaliou o elenco e citou que o volante ainda estava carregando as baterias, por isso não estreou ainda.

Hoje é a vez do novo uruguaio do #MaiorCampeãoDoBrasil ?? A partir das 13h, na TV Palmeiras Sportingbet, tem apresentação de Emiliano Martínez na Academia de Futebol ? pic.twitter.com/tGIEwKc2B5 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 3, 2025

O atleta tem mais três dias antes do clássico contra o Corinthians para mostrar ao treinador que está pronto. Martínez revelou a vontade de ficar pelo menos no banco de reservas para sentir o clima do Allianz Parque em dia de jogo.

"Logicamente já quero ser parte do time. Sei a importância do jogo e temos que ganhar. Gostaria de estar já pelo menos no banco para ir sentindo o que é estar no Allianz para jogar", declarou o volante de 25 anos.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, pela sétima rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque.