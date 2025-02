Du Plessis expõe mentalidade de guerra contra Strickland: "Disposto a matar e morrer"

Neste sábado (8), na Austrália, Dricus du Plessis tem um compromisso de extrema importância no UFC. No 'main event' do show de número 312 da companhia, o campeão do peso-médio (84 kg) vai enfrentar Sean Strickland pela segunda vez na carreira e esbanja confiança em mais um triunfo. Inclusive, o sul-africano, com 'fome de luta', fez questão de expor sua mentalidade de guerra para a revanche.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Mark Bouris', Du Plessis garantiu estar pronto para dar tudo de si e chegar ao limite em seus combates. Não satisfeito, o campeão do UFC, frio, revelou que seu objetivo no octógono é castigar os oponentes da pior maneira possível. E a abordagem selvagem do sul-africano para suas lutas não é novidade, já que é dono de um estilo visceral.

Justamente por esbanjar garra em ação e ser um lutador agressivo, Dricus se colocou à frente da concorrência. Vale pontuar que o sul-africano, mesmo aos trancos e barrancos, segue invicto no UFC, vencendo grandes nomes do MMA e muitas vezes virando lutas. Portanto, o campeão da companhia abraçou o desafio de encarar Strickland novamente e adiantou que o rival deveria se preparar bem para lidar com sua intensidade, pois irá para o duelo com a intenção de 'matá-lo'.

"Quando eu entro lá, se o árbitro não parar, não vou parar. Posso ficar em cima de você por dez minutos esmagando seu rosto e se o árbitro não disser para parar, não vou parar. Essa é a pergunta que eu, como um gladiador moderno, tenho que me fazer, 'Ainda estou disposto a morrer?'. Absolutamente. Isso é fácil. É, 'Você está disposto a matar um homem na frente da família dele?'. Sim, estou e é por isso que sou o campeão, porque digo sim para essa pergunta todas as vezes", declarou o campeão do UFC.

Registro de Du Plessis no MMA

Dricus du Plessis, de 31 anos, é campeão do peso-médio do UFC e o sétimo colocado no ranking peso-por-peso. O sul-africano está invicto na organização, com oito vitórias. No MMA desde 2013, o atleta foi campeão do KSW e construiu um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (11 por finalização e nove por nocaute), e duas derrotas. Seus resultados mais expressivos foram sobre Darren Till, Derek Brunson, Israel Adesanya, Robert Whittaker, Roberto Soldic e Sean Strickland.