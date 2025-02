Destaque do Corinthians contra o Novorizontino, Hugo Souza valoriza esforço da equipe: "Perna pesou"

O goleiro Hugo Souza, que defendeu um pênalti na vitória do Corinthians contra o Grêmio Novorizontino, destacou o esforço da equipe. O Timão teve que entrar em campo com uma escalação alternativa, já que atuou diante do Noroeste no último sábado. O arqueiro corintiano confirmou que terminou o confronto em Novo Horizonte com a "perna pesada".

"Muito feliz, principalmente pelo resultado. Sempre deixo bem claro que quero ajudar o Corinthians. Feliz pela minha partida, mas ainda mais por todo o grupo. Foi um jogo difícil, de força física, eu estou bem cansado, a perna pesou no final. Mas sempre deixamos tudo em campo. O que importa são os três pontos, a vitória. Nosso objetivo é maior que tudo isso. Hoje foi mais uma prova disso", disse Hugo Souza após a partida.

O goleiro também falou sobre sua postura nos momentos de penalidade máxima. No primeiro tempo, Hugo cometeu pênalti em cima de Robson e se redimiu pegando a cobrança de Pablo Dyego.

"Fico feliz de defender mais um pênalti, fico tranquilo nesse momento, a pressão maior é em cima do batedor. Mas estudo bastante também. Fico feliz em ajudar a equipe", complementou.

O confronto não foi simples para o Corinthians, que terminou o primeiro tempo sem nenhuma finalização e viu o Novorizontino colecionar chances de gol. Na segunda etapa, porém, a equipe alvinegra foi eficiente para ir às redes com Alex Santana, de cabeça.

Com o triunfo, o Corinthians assumiu a liderança do grupo A, com 18 pontos, três a mais em relação ao Mirassol, que tem um jogo a menos. O Timão também garantiu a melhor campanha geral do Estadual, pelo menos até a próxima rodada.

O jogo seguinte do Corinthians será contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque.