Dana White aprova atuação de Adesanya apesar de 3ª derrota seguida no UFC

No último sábado (1º), Israel Adesanya amargou mais uma dura derrota na carreira. No 'main event' do UFC Arábia Saudita, o ex-campeão do peso-médio (84 kg) da companhia foi nocauteado por Nassourdine Imavov no segundo round, perdendo assim a terceira luta seguida. No entanto, Dana White, presidente da organização, aprovou a performance do nigeriano no octógono.

Na coletiva de imprensa pós-evento, o cartola discordou de parte da comunidade do MMA, que criticou Adesanya por conta da nova derrota e pediu por sua aposentadoria, e fez questão de elogiá-lo. Tanto que Dana se mostrou impressionado com o desempenho do ex-campeão do UFC no primeiro round.

De acordo com o presidente da liga, o renomado striker foi claramente superior no combate e maltratou o francês até ser surpreendido. No entanto, Adesanya, apesar do apoio de Dana, não ficou nada satisfeito com sua apresentação. Vivendo a pior fase da carreira no MMA, o veterano, após ser nocauteado, lamentou ainda no octógono, socando o chão, e, à 'ESPN', classificou sua exibição como 'decepcionante'.

"Achei que Adesanya parecia incrível até ser pego. Ele parecia bem, a defesa de queda estava incrível, estava distribuindo chutes durante todo o primeiro round. Ele não poderia ter feito um primeiro round melhor e então foi nocauteado. Ele tem 35 anos, Imavov tem 28 e está no auge. Ele parecia incrível. Imavov estava com o rosto e as pernas detonados", declarou o cartola.

Registro de Adesanya no MMA

Israel Adesanya, de 35 anos, é um dos lutadores de MMA mais populares da história. O ex-campeão do peso-médio estreou no UFC em 2018 e defendeu o título da categoria em cinco oportunidades. Atualmente, o nigeriano é o segundo colocado no ranking da divisão.

No esporte, 'The Last Stylebender' construiu um cartel composto por 24 vitórias e cinco derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Alex 'Poatan', Anderson Silva, Derek Brunson, Jared Cannonier, Kelvin Gastelum, Marvin Vettori (duas vezes), Paulo 'Borrachinha', Robert Whittaker (duas vezes) e Yoel Romero.