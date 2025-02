Cruzeiro confirma lesão no joelho do zagueiro João Marcelo

Nesta segunda-feira, o Cruzeiro anunciou uma lesão multiligamentar no joelho direito do zagueiro João Marcelo. O jogador sentiu a contusão durante a vitória de 3 a 1 sobre o Uberlândia, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, no último domingo.

Aos 15 minutos do primeiro tempo, em uma disputa de bola com o adversário, João acabou travando a perna direita no gramado. Logo depois, o zagueiro foi substituído e saiu de campo sentindo muitas dores.

Segundo o Cruzeiro, a lesão está associada a outras lesões meniscais no joelho do atleta. O clube ainda informou que a indicação será o tratamento cirúrgico, que será realizado nos próximos dias. No entanto, o tempo de recuperação não foi divulgado.

A Raposa volta aos gramados contra o América-MG, nesta quarta-feira (05), pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. A partida irá começar às 22h (de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio.