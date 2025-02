Cristiano Ronaldo afirma que é o melhor jogador da história do futebol: "Não vi nada melhor que eu"

Cristiano Ronaldo afirmou ser o melhor jogador da história do futebol. Em entrevista ao programa espanhol La Sexta, o craque português disse ser o jogador mais completo que existiu e que não viu nada igual a ele.

"Creio que sim (maior jogador da história). Sinceramente, eu não vi nada melhor que eu", afirmou o camisa sete do Al-Nassr, time da Arábia Saudita.

O astro de Portugal afirmou fazer de tudo dentro de uma partida de futebol. Ele ainda disse compreender que algumas pessoas possam considerar Pelé, Messi ou Maradona os melhores da história, mas ressaltou que é o jogador mais completo.

"Eu creio que sou o jogador mais completo que existiu. Eu faço tudo no futebol, jogo bem de cabeça, bato bem faltas, bato bem com o pé esquerdo, sou rápido, sou forte... Uma coisa são gostos, dizer que gosta mais de Messi, Pelé ou Maradona. Eu entendo isso e respeito. Mas dizer que Cristiano não é completo é mentira. Sou o mais completo", pontuou Cristiano.

"Quem é o maior goleador da história? São números. Ponto final. Quem é o jogador da história que fez mais gols com cabeça, pé esquerdo, pênalti, falta, tudo somado. Há várias coisas. Eu estou no top 10 de jogadores que mais marcaram gols com a esquerda e com a cabeça", disse.

Nesta segunda-feira, o atacante deu mais dois passos em busca da marca de 1000 gols na carreira. Cristiano anotou dois dos quatro tentos do Al-Nassr na goleada sobre o Al-Wasl, pela Champions da Ásia, e chegou a 923 bolas na rede.