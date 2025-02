Corinthians é condenado pela Fifa a pagar valor milionário por contratações de Garro e Félix Torres

O Corinthians foi condenado pela Fifa a pagar valores milionários ao Talleres, da Argentina, e Santos Laguna, do México, em processos referentes às compras de Rodrigo Garro e Félix Torres. Ao todo, o montante ultrapassa US$ 9,5 milhões (cerca de R$ 56 milhões na cotação atual).

O Timão tem até 45 dias para efetuar os pagamentos. Caso contrário, o time paulista pode sofrer um transfer ban e ficar impedido de registrar novos jogadores, a nível nacional e internacional, por até três períodos de inscrição completos e consecutivos.

O Alvinegro entrou com recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) em ambos os casos.

Os processos foram publicados pela Fifa nesta segunda-feira. As decisões, no entanto, são de setembro (caso Rodrigo Garro) e outubro (caso Félix Torres).

Caso Garro

O Corinthians firmou acordo para a aquisição de 80% dos direitos econômicos do meia, com pagamentos programados em parcelas ao longo dos próximos anos.

A diretoria do Timão depositou US$ 4 milhões brutos na conta do clube argentino, que por sua vez pedia que o valor fosse depositado de forma líquida, sem dedução de impostos e recorreu à Fifa, pleiteando a diferença do montante, além de multa e vencimento antecipado das demais parcelas.

Neste processo, o Corinthians foi condenado a pagar US$ 3.612.000, mais 18% de juros anuais da seguinte forma:

- Juros anuais de 18% sobre o valor de US$ 612.000,00 a partir de 17 de janeiro de 2024 até data efetiva de pagamento; e



- Juros anuais de 18% sobre o valor de US$ 3.000.000,00 a partir de 27 de janeiro de 2024 até a data do pagamento efetivo.

Além disso, a Fifa adicionou uma multa de USD 722.400.

Em nota oficial, o Corinthians afirmou "que está conduzindo a questão dentro dos trâmites legais, respeitando todas as instâncias e confiante em uma solução justa para ambas as partes".

Caso Félix Torres

Já para o Santos Laguna, o Corinthians foi condenado a pagar US$ 4.500.000 líquidos, mais 18% de juros anuais a partir de 21 de maio de 2024 até a data do efetivo pagamento, além de uma multa de US$ 675.000.

O Timão comprou o zagueiro equatoriano por US$ 6,5 milhões. Conforme relata o time mexicano, porém, os brasileiros pagaram apenas a primeira parcela, de US$ 2 milhões. A segunda prestação venceu em maio de 2024.

Segundo o Santos Laguna, o não cumprimento de uma parcela resultaria no vencimento antecipado das demais.