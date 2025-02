Conheça Luiz Eduardo, jovem que deve ser titular do Corinthians contra o Novorizontino

O meia Luiz Eduardo, de apenas 17 anos, deve ser titular do Corinthians na partida contra o Grêmio Novorizontino, nesta segunda-feira, em jogo antecipado pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A tendência é que o jovem execute a função de meia-atacante, que vem sendo cumprida por Igor Coronado e Memphis Depay neste começo de temporada.

Luiz participou da última Copinha e foi integrado ao profissional logo após a decisão do torneio de base. O garoto foi inscrito no Estadual pela lista A e fez sua estreia pelo time de cima do Timão no triunfo contra o Noroeste, no último sábado.

Xodó do técnico Ramón Díaz, Luiz chegou ao Corinthians em abril de 2024 para integrar a equipe sub-20. O atleta veio do Água Santa, onde fez grande parte de sua formação e estreou profissionalmente. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou com fontes do Timão que o clube de Diadema cedeu 50% dos direitos econômicos do meia sem custos.

Pouco tempo depois de ser contratado, no começo de junho, Luiz Eduardo teve que lidar com o falecimento do pai. A ausência de seu principal torcedor fez com que ele pensasse em parar de jogar futebol. O meia só não tomou essa decisão por conta do apoio da mãe, que o incentivou a seguir em frente para realizar seus sonhos.

No Timão, Luiz Eduardo participou de 21 jogos (10 como titular) pela equipe sub-20 na temporada de 2024, com três gols e duas assistências. No sub-17, o jogador atuou em três oportunidades, sendo duas desde o início.

O jovem agradou ao técnico Orlando Ribeiro e foi convocado para a Copinha. No principal torneio de base do país, Luiz Eduardo começou como titular, mas perdeu espaço com o decorrer dos jogos. Ao todo, foram seis partidas (três como titular) na campanha do vice-campeonato.

Meia canhoto, Luiz pode desempenhar em diferentes áreas do campo. Na Copinha, em sua versão mais recente, o jovem atuou como camisa 10, encostando no atacante. O atleta é reconhecido pela boa batida na bola e por sua visão de jogo.

Diante do Novorizontino, Luiz Eduardo deve viver uma noite especial. Em meio ao apertado calendário do Corinthians, a comissão técnica indicou que vai utilizá-lo em Novo Horizonte. A expectativa é de uma equipe bem modificada, tendo em vista o clássico contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira.