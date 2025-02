Confira como ficaram os times e o chaveamento do Jogo das Estrelas 2025

Nesta segunda-feira, o YouTube do NBB realizou o draft do Jogo das Estrelas 2025. No evento, Georginho de Paula e Jhonatan Luz, capitães dos times NBB Brasil, selecionaram oito atletas cada para compor seu elenco estrelado na busca do título da competição. A transmissão também promoveu o sorteio para o chaveamento do mini-campeonato.

Os principais eventos ocorrem nos dias 21 e 22 de março, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, e os ingressos já estão à venda no site nbbtix.com.br.

Corderro Bennett participou para anunciar seus oito companheiros de time do NBB Mundo e Reynan também revelou quais foram os oito jovens abaixo de 23 anos que foram mais votados e estarão no time NBB Jovens Estrelas.

Time Georginho - NBB Brasil

Didi Louzada - 25 anos, ala/armador (Sesi Franca) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 2 (2019 e 2024)



Elinho Corazza - 36 anos, armador (Corinthians) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 5 (2018, 2021-2024)



Marquinhos - 40 anos, ala (R10 Score Vasco da Gama) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 8 (2009, 2011, 2013, 2015-2018 e 2022)



Wesley - 29 anos, pivô (Sesi Franca) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 1 (2023)



Victão - 27 anos, ala/pivô (Corinthians) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 1 (2024)



Kevin Crescenzi - 32 anos, ala/armador (Paulistano/CORPe) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 1 (2024)



Danilo Fuzaro - 31 anos, ala (KTO Minas) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 1 (2024)



Rafael Paulichi - 27 anos, ala/pivô (R10 Score Vasco da Gama) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 1 (2024)

Time Jhonatan - NBB Brasil

Lucas Dias - 29 anos, ala/pivô (Sesi Franca) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 6 (2016, 2019, 2021-2024)



Alexey - 29 anos, armador (Flamengo) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 2 (2021 e 2022)



Alex - 44 anos, ala (Bauru Basket) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 14 (2009-2015 e 2017 a 2024)



Gui Deodato - 33 anos, ala (Flamengo) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 3 (2021-2023)



Alexandre Paranhos - 32 anos, pivô (KTO Minas) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 1 (2024)



Douglas Santos - 26 anos, pivô (Farma Conde/São José Basketball) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 0



Lucas Lacerda - 27 anos, armador (CAIXA/Brasília) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 1 (2024)



Daniel Von Haydin - 25 anos, ala (CAIXA/Brasília) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 0

Time Bennett - NBB Mundo

Dontrell Brite (EUA) - 30 anos, armador (Bauru Basket) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 1 (2024)



Duane Johnson (EUA) - 33 anos, ala (Ceisc/União Corinthians) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 0



Anton Cook (EUA) - 29 anos, ala/armador (CAIXA/Brasília) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 0



Luis Montero (DOM) - 31 anos, ala/pivô (KTO Minas) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 0



Nate Barnes (EUA) - 34 anos, armador (Pato Basquete) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 1 (2024)



Jordan Williams (EUA) - 33 anos, ala (Flamengo) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 0



Franco Baralle (ARG) - 26 anos, armador (KTO Minas) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 1 (2024)



David Sloan (EUA) - 25 anos, armador (Pinheiros) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 0

Time Reynan - NBB Jovens Estrelas

Nathan Mariano - 21 anos, ala/pivô (Sesi Franca) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 0



Wini Silva - 20 anos, pivô (KTO Minas) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 0



Felipe Gregate - 21 anos, ala/armador (Mogi Basquete) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 0



Brunão - 22 anos, ala/pivô (Paulistano/CORPe) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 1 (2024)



Lucas Atauri - 20 anos, ala (Paulistano/CORPe) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 0



Adyel Borges - 22 anos, ala/armador (Farma Conde/São José Basketball) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 3 (2022, 2023 e 2024)



Andrezão - 22 anos, pivô (Bauru Basket) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 0



Tiago "Tico" Faria - 21 anos, armador (Corinthians) - Participações em Jogo das Estrelas anteriores: 0

Técnicos e chaveamento

Na segunda parte do programa, os três técnicos mais votados participaram do sorteio para que dois fossem comandar os times Georginho e Jhonatan (NBB Brasil) e Bennett (NBB Mundo). Assim, ficou definido que Dedé Barbosa (Brasília) estará com Time Bennett, Léo Costa (KTO Minas) fica à frente de Time Jhonatan e Vitor Galvani (Pinheiros) será o treinador do Time Georginho. O time Reynan (NBB Jovens Estrelas) é o único que já tinha seu treinador definido (Renan Custódio).

Time Jhonatan e Time Bennett será o primeiro embate. O vencedor encara quem ganhar entre Time Georginho e Time Reynan, duelo da segunda semifinal. Cada partida tem duração de dois tempos de seis minutos.