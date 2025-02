Com time alternativo, Corinthians está pronto para enfrentar o Novorizontino; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o Grêmio Novorizontino, em jogo antecipado da 11ª rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Para o duelo, o técnico Ramón Díaz levou a campo uma equipe alternativa, já que o Timão atuou no último domingo, contra o Noroeste.

As principais novidades do time são o lateral direito Jacaré e o meia Luiz Eduardo, jovens da base que foram integrados ao profissional. O goleiro Hugo Souza e o atacante Yuri Alberto são os únicos titulares que vão para o jogo.

Assim, o Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Jacaré, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Hugo; Charles, Alex Santana, Ryan e Luiz Eduardo; Yuri Alberto e Pedro Raul.

Alguns atletas importantes para a equipe sequer foram relacionados, como Raniele, André Carrillo, José Martínez, Igor Coronado e Memphis Depay. Por outro lado, o volante Luiz Gustavo Bahia, o meia Dieguinho e o atacante Giovane foram convocados pela primeira vez em 2025.

Além dos preservados, o Corinthians segue sem contar com o meia Rodrigo Garro (transição), o zagueiro Gustavo Henrique (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita), o volante Maycon (transição) e o lateral direito Matheuzinho (incômodo no músculo posterior da coxa esquerda). O jovem meio-campista Breno Bidon, por sua vez, está com a Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano.

O Novorizontino do técnico Eduardo Baptista, por sua vez, está formado com: Jordi; César Martins, Rafael Donato e Patrick; Fábio Matheus, Jean Irmer, Luis Oyama e Waguininho; Airton, Pablo Dyego e Robson.

A bola rola às 21h30 (de Brasília) em Novo Horizonte.