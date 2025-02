Com Thaciano e sem Soteldo, Santos inicia preparação para enfrentar o Botafogo-SP pelo Paulista

Nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, o Santos iniciou sua preparação para enfrentar o Botafogo-SP, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O grupo de atletas contou com a volta de Thaciano, mas com as ausências de Soteldo e Escobar. A bola rola neste sábado, na Vila Belmiro, a partir das 21h35 (de Brasília).

Uma das novidades foi o retorno do meia Thaciano, que voltou a treinar normalmente com o restante do elenco após se recuperar de um processo inflamatório leve na coxa esquerda apresentado durante a derrota de 2 a 1 para o Palmeiras.

Por outro lado, Soteldo permaneceu em tratamento devido a uma contusão no tornozelo esquerdo e será avaliado pelo departamento médico dia a dia. Já o lateral esquerdo Escobar também segue em tratamento, mas de um edema muscular na coxa esquerda.

Os atletas que atuaram entre os 11 iniciais na vitória por 3 a 1 no clássico contra o São Paulo fizeram trabalho regenerativo na academia e uma atividade física leve no gramado. Já os reservas, sob o comando do técnico Pedro Caixinha e sua comissão, realizaram treino técnico e tático.

Com o triunfo na última rodada do Estadual, o Santos chegou aos sete pontos e reassumiu a primeira colocação do Grupo B. Agora, o Alvinegro Praiano se encontra à frente do vice-líder Guarani, que também soma sete, por critérios de desempate.