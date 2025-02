Com dois de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr goleia Al Wasl pela Champions da Ásia

O Al-Nassr goleou o Al Wasl por 4 a 0, nesta segunda-feira, no Al-Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita, pela sétima rodada da Champions da Ásia. O astro português Cristiano Ronaldo marcou dois gols da equipe mandante, que também balançou as redes com Al-Hassan e Al-Fatil.

Com a vitória, o time saudita permenceu na terceira colocação do Grupo B da competição e chegou a 16 pontos, três a menos que o líder Al-Ahli. O Al Wasl, por sua vez, figura na quinta posição, com 11 unidades.

O Al-Nassr volta a campo nesta sexta-feira, contra o Al Feiha, pela 19ª rodada do Campeonato Saudita. Já o Al Wasl encara o Dibba Al Hisn, no próximo domingo, pelo Campeonato Emiradense (Emirados Árabes Unidos).

O primeiro gol da goleada saiu aos 25 minutos da etapa inicial. Al-Hassan recebeu no meio de campo e arriscou de muito longe. A bola morreu no cantinho do goleiro, que nada pôde fazer.

Cristiano Ronaldo anotou seu primeiro gol aos 44. Após revisão no VAR, o árbitro viu toque de mão do jogador do Al Wasl e marcou pênalti para o Al-Nassr. O camisa sete se encarregou da cobrança, bateu no canto direito do goleiro e ampliou o placar.

Aos 33 do segundo tempo, o craque português colocou mais uma bola na rede. Mané recebeu passe em profundidade na esquerda e cruzou para Cristiano. O atacante subiu livre de marcação e testou de cabeça para o fundo do gol. O tento foi o 923º da carreira do camisa sete.

O Al-Nassr transformou a vitória em goleada aos 42. Al-Fatil aproveitou cobrança de escanteio de Brozovic na primeira trave, pulou mais alto que a marcação e cabeceou para dar números finais à partida.