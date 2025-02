CBF lamenta morte de Lima, ídolo do Santos, e determina minuto de silêncio em jogos pelo Brasil

Nesta segunda-feira, faleceu Lima, ex-jogador e ídolo do Santos, aos 83 anos de idade. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) lamentou a morte do ex-atleta e determinou um minuto de silêncio em jogos pelo Brasil ao longo desta semana.

A homenagem será prestada antes das partidas válidas pela Copa Verde e pela Copa do Nordeste. As rodadas ocorrem no meio da semana, entre terça e quinta-feira.

"Lima fez parte daquele time de ouro do Santos que encantou o mundo nos anos 60. Era realmente um curinga, pois jogava em várias posições, sempre com o objetivo de fortalecer o espírito coletivo da equipe. Neste momento de dor, a CBF se solidariza com seus familiares e amigos, estendendo nossa manifestação ao Santos e a seus torcedores", afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

As informações sobre o velório de Lima, nosso eterno Curinga da Vila. pic.twitter.com/48JqV3j03J ? Santos FC (@SantosFC) February 3, 2025

Antônio Lima dos Santos nasceu no dia 18 de janeiro de 1942, na cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Começou a carreira no Juventus-SP e foi contratado pelo Santos em 1961, após indicação do técnico Lula.

Polivalente, ganhou o apelido de Curinga da Vila. Foram 10 anos no Peixe. Ao todo, disputou 692 jogos, marcou 63 gols, sendo o 4º jogador do Alvinegro que mais vezes esteve em campo defendendo o time, ficando atrás apenas de Pelé, Zito e Pepe.

Lima conquistou 22 títulos oficiais, além de inúmeros torneios. Os oficiais são: Mundial (1962/1963), Libertadores (1962/1963), Brasileiro (1961/1962/1963/1964/1965/1968), Torneio Rio-São Paulo (1963/1964/1966), Paulista (1961/1962/1964/1965/1967/1968/1969), Recopa Sul-Americana (1968) e Recopa Mundial (1968).

O Santos decretou luto oficial de sete dias e bandeira hasteada a meio mastro.