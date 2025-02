Casão: Sem mídia, Bruno Henrique é mais ídolo do Flamengo que Gabigol

Apesar de aparecer menos nas redes sociais e chamar menos a atenção fora de campo, Bruno Henrique supera Gabigol quando o quesito é idolatria no Flamengo, opinou Walter Casagrande Jr., no UOL News, nesta segunda (3).

Com a conquista da Supercopa do Brasil, Bruno Henrique se tornou, ao lado de Arrascaeta, o jogador com mais títulos com a camisa rubro-negra - 14.

Tem uma diferença: o Bruno Henrique não é da mídia, o Gabriel é. Tem que separar essa questão. O cara que vira celebridade, que se coloca toda hora nas redes sociais, fica com mais seguidores, com mais visibilidade. O Bruno Henrique vai pelos cantos, mas olha como ele está. [...] Ele tem alternativa para fazer gol de todo jeito - de cabeça, de esquerda, de direita...

Casagrande

Tite? Renato Gaúcho seria o nome ideal para o Botafogo, diz Casão

Para Casagrande, além de ter uma proposta mais parecida com a do Botafogo campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, Renato Gaúcho é um grande motivador.

Ele [Renato Gaúcho] não quis ir para o Cruzeiro, na minha opinião, porque quer trabalhar no Rio de Janeiro. [...] Ele conhece os times do Rio de Janeiro, jogou no Botafogo inclusive, e ele faz um trabalho de motivação, de recuperação muito bem. E o time dele é técnico. O Renato gosta de fazer o time jogar bem a bola, movimentação. Ele deixa os caras livres.

Casagrande

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.