Brasileiro Indoor tem recorde brasileiro nas barreiras e melhor marca pessoal nos 60m

O Campeonato Brasileiro de Provas Similares ao Indoor (categoria D), realizado no último sábado, em Bragança Paulista, terminou com o recorde brasileiro de Ketiley Batista, nos 60m com barreiras. A atleta conquistou o ouro com 8.00 (1.0 m/s). A marca anterior era de Micaela Rosa de Mello, feita no dia 17 de janeiro, em Spokane, nos Estados Unidos, de 8.02.

A chuva incessante que caiu nos últimos dias no Estado de São Paulo atrapalhou as disputas da parte da manhã, mas a tarde deu uma trégua, facilitando o resultado de Ketiley e a confirmação do favoritismo de Eduardo de Deus na mesma prova.

"Eu já tinha a expectativa de uma boa marca. Apesar dos poucos treinos específicos feitos até agora, eu estava bem. Mas só fiz três treinos específicos e fiquei surpresa, mas bem feliz com os 8 segundos cravados", disse Ketiley.

"Meu principal objetivo é buscar o índice ou somar pontos para o Campeonato Mundial de Tóquio (ao ar livre, em setembro), nos 100 m com barreiras", completou a atleta que treina com Luiz Gustavo Consolino.

O barreirista Eduardo de Deus venceu os 60 m com barreiras com a marca de 7.68 (0.8).

Ana Azevedo conquistou o primeiro lugar nos 60m com 7.19 (1.5). Thiago Gobatti surpreendeu diante de adversários favoritos e foi o primeiro colocado no masculino com 6.60 (1.7).

As provas de saltos horizontais foram realizadas em pista coberta. Eliane Martins (6,13 m) e Samory Uiki Bandeira Fraga (7,52 m) venceram o salto em distância. Elton Junio dos Santos Petronilho (16,04 m) e Regiclecia Cândido da Silva (13,60 m) foram os primeiros colocados no salto triplo.

O salto com vara, prova que encerrou a competição de duas etapas - uma oportunidade para a obtenção de marcas para o Sul-Americano e pontos no Ranking mundial - teve a participação do campeão olímpico (Rio 2016) Thiago Braz - acompanhado da mulher Ana, e dos filhos - o recém-nascido Rael, de um mês, estava com a mãe na pista.

Lucas Alisson Pedro venceu o salto com vara com 5,31 m - tentou saltar 5,36 m, que seria sua melhor marca, estimulado pela presença do campeão olímpico, mas não conseguiu. Thiago também elevou o sarrafo para 5,41 m, mas não ultrapassou a marca - ficou em segundo, com 5,26 m. José Fernando Ferreira, o Balotelli, ficou em terceiro, com 5,01 m.

Thiago disse que buscou os 5.41 m para entrar no Ranking Sul-Americano, mas que está treinando em Porto Feliz, São Paulo, e "essa competição foi apenas a segunda sessão de treino técnico no ano. Ainda estou no primeiro pilar, de três deles, da base. Mas mesmo ainda não estando apto fisicamente, me senti muito bem na prova com um mês de base", disse Thiago, que mira o Mundial de Tóquio, Japão, e o novo ciclo olímpico até Los Angeles 2028.

O Campeonato Sul-Americano de Cochabamba, na Bolívia, será nos dias 22 e 23 de fevereiro. O Campeonato Mundial de Atletismo Indoor, de 21 a 23 de março de 2025, será em Nanjing, na China. E o Mundial de Tóquio, no Japão, de 13 a 21 de setembro, a competição mais importante do calendário do atletismo no ano.