Benfica entra no páreo com Vasco por Bruma e fica próximo do acerto

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Benfica entrou forte no páreo com o Vasco para contratar o atacante Bruma, do Braga (POR), e está próximo de um acerto.

O que aconteceu

A investida do Benfica ficou mais incisiva depois de constatada a lesão do atacante argentino Di Maria. Técnico dos Águias, Bruno Lage, inclusive, ligou para Bruma demonstrando o interesse em contar com seu futebol. A informação inicial da negociação do clube português pelo jogador do Braga foi dada pelo jornal lusitano "Record" e confirmada pelo UOL.

O Vasco, por sua vez, entende que fez sua parte na negociação e o que estava ao seu alcance. O clube está disposto a pagar cerca de 6 milhões de euros (R$ 36 milhões) por Bruma e aguardava a agremiação portuguesa enviar as documentações do jogador para dar início ao processo de finalização das burocracias.

O UOL, porém, apurou que o Braga não ficou totalmente satisfeito com a oferta e enviaria uma contraproposta com um novo formato de fluxo de pagamento. Nesse meio tempo, no entanto, o Benfica entrou na jogada.

Bruma também entende que jogar no Benfica pode colocá-lo mais próximo da seleção. Nascido em Guiné-Bissau, ele coleciona convocações para a seleção lusitana desde a base.

Veloz e habilidoso, Bruma é visto como o ponta esquerda necessário para preencher a carência do setor no Cruzmaltino. O atacante tem passagens por Sporting (POR), Galatasaray (TUR), PSV (HOL), Olympiacos (GRE), entre outros.

O Porto e o Flamengo foram outros clubes que demonstraram interesse em Bruma, mas sem apresentar propostas oficiais, apenas sondagens. No caso do Rubro-Negro, o diretor de futebol José Boto foi quem consultou as condições de negócio. O Braga também recebeu, recentemente, uma proposta de um clube da Arábia Saudita.