Barboza lamenta derrota para o Flamengo na Supercopa e diz que Botafogo "se acostumou a vencer"

Na primeira decisão de 2025, o Botafogo foi derrotado pelo Flamengo e ficou com o vice-campeonato da Supercopa Rei. Zagueiro do Glorioso, Alexander Barboza lamentou a derrota para o rival nesta segunda-feira.

Em publicação no seu perfil do Instagram, o argentino afirmou que o clube se acostumou a vencer e pediu desculpas à torcida pela equipe não ter conseguido o título. Em 2024, o time carioca conquistou a inédita Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

"Qualquer derrota dói e ainda mais se for uma final. Este grupo se acostumou a vencer e é por isso que continuaremos trabalhando para vencer os próximos objetivos que temos pela frente. Obrigado aos torcedores pelo apoio e desculpem por não ter conseguido levantar a taça, em breve teremos uma nova final e precisamos estar juntos", escreveu Barboza.

A próxima final citada por Barbobza é a Recopa Sul-Americana. O Glorioso vai enfrentar o Racing-ARG em jogos de ida e volta, com o primeiro embate marcado para o dia 20 deste mês, na Argentina. O clube decide a competição em casa no dia 27.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexander Barboza (@alex.barboz)

O duelo contra o Flamengo ocorreu no último domingo, no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. Em clássico marcado por forte chuva na capital paraense, o Botafogo perdeu de 3 a 1 e foi vice-campeão da Supercopa.

Agora o Glorioso volta às atenções para o Campeonato Carioca. A equipe ocupa a sexta colocação na tabela, com nove pontos conquistados, e vem de duas vitórias consecutivas no Estadual.

O próximo compromisso do Botafogo está marcado para esta quinta-feira, contra o Nova Iguaçu, pela oitava rodada do Carioca. A bola no estádio Moça Bonita a partir das 21h45 (de Brasília).