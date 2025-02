Atlético-MG inaugura nova sede administrativa na Arena MRV

Nesta segunda-feira, o Atlético-MG inaugurou uma nova sede administrativa na Arena MRV. O espaço tem 1.600 m² e comporta cerca de 160 pessoas, com localização em frente ao hall principal.

"Começamos hoje uma nova etapa no Atlético, com a inauguração da nossa nova sede. É uma oportunidade de termos todos em um só ambiente de trabalho, valorizando a cultura do Clube de buscar as melhores práticas de gestão, e reforçando a nossa missão de lutar, honrar e orgulhar a Massa, dentro e fora de campo", afirmou Bruno Muzzi.

Mais um marco na história! A nova Sede administrativa do #Galo foi inaugurada e, a partir de hoje, passa a estar presente na nossa casa, a @ArenaMRV! No bairro de Lourdes, o antigo prédio e sua tradicional fachada serão mantidos como um projeto de memorial pensado para...

Os colaboradores participaram de uma apresentação elaborada pelo departamento de Recursos Humanos do Atlético, que traçou novas diretrizes e orientações de utilização da sede administrativa.

Em seguida, as portas da sede foram abertas para, em um primeiro momento, todos conhecerem as novas instalações.

A nova sede do Galo tem oito cabines para rápidas reuniões de duas e quatro pessoas, quatro salas de reunião que comportam oito pessoas cada, nomeadas como Inovação, Profissionalismo, Comprometimento e Lealdade. O último espaço, chamado de Respeito à Tradição, será utilizado para treinamento de equipes.