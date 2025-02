Aston Villa anuncia a contatação do atacante Rashford, ex-Manchester United

Nesta segunda-feira (3), o Aston Villa apresentou o atacante inglês Marcus Rashford, que chegou por empréstimo do Manchester United. O jogador será o camisa 9 da equipe e ficará no clube até o final da temporada, em junho.

O atleta de 27 anos chega ao Aston Villa após a equipe de Birmingham negociar Jhon Durán, atacante colombiano que era destaque na temporada. Rashford não tinha tempo de jogo com o técnico Ruben Amorim, o que também motivou a sua saída do United.

Revelado pelo Manchester United em 2016, Marcus Rashford entrou em campo 426 vezes com a camisa dos Red Devils, sendo o 20° jogador que mais atuou na história do clube. Ele marcou 138 gols, deu 63 assistências e ajudou o time a conquistar uma Liga Europa e duas Copas da Inglaterra.

Rashford perdeu espaço na equipe após a chegada de Ruben Amorim. O atacante inglês era um dos líderes da equipe e já havia utilizado a faixa de capitão, porém o técnico português o utilizou apenas seis vezes em 19 oportunidades. Além disso, o atleta não entra em campo desde 7 de dezembro de 2024.

Rashford chega ao Aston Villa com expectativa de titularidade após a saída de Jhon Durán. A equipe de Unai Emery procurava uma nova dupla para Ollie Watkins. O Aston Villa está na oitava posição do Campeonato Inglês, com 37 pontos e está classificada para as oitavas de final da Liga dos Campeões.