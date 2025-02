Arnaldo questiona ausência de Neymar no San-São: 'Ele precisa se dedicar'

Neymar precisa se dedicar ao futebol para corresponder à expectativa criada na sua volta ao Santos, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

O colunista questionou a ausência de Neymar na Vila Belmiro na vitória do Peixe contra o São Paulo no Paulistão.

O Neymar, em quatro dias no Brasil, teve uma festa absurda de apresentação, aí na programação em tese ele estaria também com os companheiros no jogo [contra o São Paulo], mas foi para Mangaratiba, passou o final de semana em Mangaratiba, gravou um stories tirando um sarro do São Paulo e se apresentou de helicóptero nesta segunda-feira.

São só cinco meses, ele já quer jogar na quarta-feira, e para ele jogar, para ele corresponder a mínima expectativa, precisa se dedicar de novo ao futebol.

Arnaldo Ribeiro

Na opinião do colunista, apesar do impacto midiático do retorno de Neymar ao Brasil, ele ainda precisa provar que pode voltar a ser decisivo em campo.

O camisa 10 do Santos não tem sequência de jogo desde a grave lesão no joelho no segundo semestre de 2023.

Nada contra o helicóptero, mansão em Mangaratiba, mas além de não estar presente junto aos companheiros, ele fez o primeiro final de semana de folga e está chegando para fazer o primeiro treino para estrear na quarta-feira contra o Botafogo-SP, um dos piores times do campeonato.

A partir daí, vai ter jogo grande, vai ter Corinthians e Santos e a gente vai ver se no campo ele devolve alguma possibilidade da gente acreditar que ele possa de novo ser um grande jogador. A gente não tem essa convicção ainda.

Arnaldo Ribeiro

Confira os horários das lives do UOL Esporte:

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra: