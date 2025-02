Após taxação de Trump, canadenses vaiam hino dos EUA em jogos da NBA e NHL

Canadenses vaiaram o hino dos Estados Unidos em jogos da NBA e da NHL, liga nacional de basquete e hóquei no gelo, respectivamente, após imposição de tarifas dos EUA sobre o Canadá.

O que aconteceu

Em resposta às taxações impostas pelo presidente Donald Trump a produtos do Canadá, torcedores vaiaram o hino dos EUA em jogos da NBA e da NHL no final de semana. No basquete, a situação aconteceu no duelo entre Los Angeles Clippers e Toronto Raptors, do Canadá. No hóquei, as vaias foram registradas em três partidas: entre Seattle Kraken e Calgary Flames; Nashville Predators e Ottawa Senators; e Vancouver Canucks e Detroit Red Wings.

At the Raptors game in Toronto, the crowd booed the U.S. National Anthem before playing against the Clippers.

At the Raptors game in Toronto, the crowd booed the U.S. National Anthem before playing against the Clippers.

No sábado (01), o presidente norte-americano anunciou a imposição de altas tarifas a China, Canadá e México. Em resposta, o governo canadense, por exemplo, irá impor uma taxação de 25% sobre produtos dos EUA. Segundo lista divulgada pelo Departamento de Finanças Canadenses, 756 mercadorias estão inclusas.

As ações tomadas hoje pela Casa Branca separaram-nos em vez de nos unirem. O Canadá responderá à ação comercial dos EUA com tarifas de 25% contra produtos norte-americanos no valor de 155 mil milhões de dólares. Tal como as tarifas americanas, a nossa resposta também será de longo alcance e incluirá produtos de uso diário. - disse o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

Loud booing at the end of the Star Spangled Banner as well #Sens

Trump anunciou a imposição de 25% de tarifas sobre produtos canadenses como forma de "pressionar" o governo vizinho, alegando que, desse modo, o Canadá irá endurecer suas políticas contra imigração ilegal e tráfico de drogas.