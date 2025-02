Análise: Palmeiras dá resposta positiva com mudanças, e Abel ganha boa notícia antes do Derby

Por Victória Romanelli

O Palmeiras goleou o Guarani, neste domingo, por 4 a 1, em duelo da sexta rodada do Campeonato Paulista. Estêvão (duas vezes), Raphael Veiga e Richard Ríos anotaram os gols palmeirenses no confronto que aconteceu no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira abriu mão do rodízio que vinha fazendo na equipe com os times A e B. O treinador mandou a campo o que tinha de melhor, o que acabou se aproximando de um time considerado titular.

A formação contou com Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan (Piquerez); Aníbal Moreno (Fabinho), Richard Ríos, Mauricio (Thalys) e Raphael Veiga (Naves); Estêvão e Facundo Torres.

A formação foi uma surpresa, já que não contou com nenhum "camisa 9" de ofício. A posição não tem um dono no Palmeiras, apesar de ter algumas opções como Flaco López, Luighi, Thalys e Rony. Este último porém, negocia sua saída e nem sequer foi relacionado para nenhum dos jogos.

O time respondeu bem às mudanças e foi superior ao Guarani na maior parte do jogo. Desde o início, o time mostrou bastante mobilidade e dinâmica, com Mauricio e Raphael Veiga avançando bastante. Ambos participaram ativamente das construções ofensivas do Palmeiras.

Um dos destaques, Raphael Veiga deu três assistências na partida. A primeira foi aos sete minutos. Ele cobrou escanteio e mandou na cabeça de Richard Ríos, que abriu o placar. Depois, o camisa 23 deu o passe para o tento de Mauricio, aos 12. Na etapa final, recuperou a bola para Estêvão fazer o terceiro.

Em uma falha de Marcos Rocha, o Guarani ficou com a posse no campo de ataque e diminuiu o placar. Já na reta final da partida, Piquerez cruzou na medida para Estêvão, que fechou a goleada. A boa entrada do uruguaio é boa notícia para Abel Ferreira, que ganha nova opção na lateral esquerda, que tinha Vanderlan e Caio Paulista oscilando enquanto Piquerez se recuperava de lesão.

Enquanto vê seus centroavantes oscilarem, Abel Ferreira parece ter achado uma solução para o time. Coletivamente, o time selecionado parecia bem entrosado e pode ganhar sequência. O resultado dá confiança e alívio para o Verdão, que tem um Derby pela frente.

Abel Ferreira enfatizou que quando quiser, pode voltar a fazer rodízio na equipe. Tendo em vista que seu "novo" esquema funcionou, o treinador não deve fazer grandes alterações para o clássico contra o Corinthians, que acontece nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Paulistão.