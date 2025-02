Alan Franco trabalha parcialmente em reapresentação do São Paulo após derrota

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira no CT da Barra Funda após a derrota sofrida para o Santos, por 3 a 1, no último sábado, na Vila Viva Sorte, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Alan Franco, que desfalcou a equipe no San-São por uma sobrecarga na coxa esquerda, trabalhou parcialmente com o elenco nesta segunda-feira. O zagueiro esteve presente na primeira parte da atividade e, depois, fez um complemento com a preparação física.

Portanto, Alan Franco segue como dúvida para o jogo da próxima quarta-feira, contra o Mirassol, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis. Caso ele não reúna condições de jogo, a tendência é que Sabino seja mantido no time.

O treino

A atividade da manhã desta segunda-feira contou com a presença de quatro jogadores das categorias de base: Cuiabano, lateral esquerdo, e o atacante Lino, ambos do sub-17, além do zagueiro Samuel e do volante Roque, do sub-20.

Os quatro atletas de Cotia se juntaram àqueles que entraram no decorrer do duelo com o Santos e os que não atuaram. Esse grupo de atletas participou de um enfrentamento entre dois times, 11 contra 11, usando toda a extensão do gramado.

Enquanto isso, os titulares contra o Santos fizeram um trabalho regenerativo nas dependências internas do CT da Barra Funda, além de uma corrida em volta de um dos campos do CT.

O São Paulo encerra nesta terça-feira, pela manhã, sua preparação para o confronto com o Mirassol.