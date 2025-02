Abel vê jogadores do Palmeiras recuperando nível e reforça uso do Paulista como preparação para o ano

O técnico Abel Ferreira ainda não vê o elenco do Palmeiras todo na forma ideal. Após a vitória por 4 a 1 sobre o Guarani, o treinador explicou suas escolhas no que foi o time titular e nas modificações ao longo da partida e revelou que ainda há jogadores recuperando o nível.

Nas últimas cinco rodadas, Abel vinha fazendo um rodízio na equipe de acordo com a divisão feita do elenco em dois grupos. Isso mudou, porém, contra o Guarani. Nesse compromisso, o treinador mandou a campo o que tinha de melhor. Abel reforçou a ideia do Paulistão como preparação para a sequência da temporada.

"O Paulista é para se preparar para uma temporada que começa dia 15 de janeiro e começa dia 22 de dezembro, com jogos em cima de jogos. Não querem saber se os jogadores descansam ou não descansam. Nesse aspecto, tenho que pensar não para 20 dias, mas para uma temporada inteira, declarou.

Nomeando atletas, Abel revelou que alguns deles ainda tentam recuperar a forma ideal. Enquanto isso, exaltou as exibições de Facundo Torres e Richard Ríos que, para ele, estão prontos. Aníbal Moreno, por exemplo, fez boa temporada em 2024, mas tem tido exibições abaixo neste início de ano.

"A minha função é arranjar recursos com o que temos. Mas não significa que internamente não andamos atentos às oportunidades do mercado para agregar valor como foi hoje a exibição do Facundo. Apareceu bem, fisicamente bem. Vai nos ajudar, seguramente. O Aníbal que está recuperando a forma. Chegou com os pneus baixos. O Ríos é o oposto. Nossos jogadores ainda não estão todos no mesmo nível, é notório. Vamos fazer isso, essa é minha função. Saber onde estamos e onde queremos ir".

"O Flaco fez uma cirurgia no nariz, perdeu 5kg de massa e está em baixa de forma. Cada vez que coloco ele, ao invés de ajudar, parece ao contrário. As críticas caem sobre ele, perde confiança. Então, o melhor é ficar fora, começar a treinar, ganhar consistência e quando tiver condições de ir para o jogo", concluiu.

Buscando recuperar o elenco em sua totalidade, o Palmeiras se reapresenta nesta segunda-feira e começa a preparação para enfrentar o Corinthians em duelo da sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque.